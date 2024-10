Salerno, controlli della polizia nei locali della movida (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella serata di sabato della scorsa settimana, personale della polizia Municipale e della polizia di Stato (Divisione P.A.S.), coordinati rispettivamente dal Comandante della P.M. – Col. dr. Rosario Battipaglia e dal 1° Dirigente della P.d.S. – dr.ssa Immacolata Acconcia, hanno effettuato numerosi controlli presso pubblici esercizi del centro storico e della zona orientale, al fine di reprimere le attività di diffusione sonora fuori orario (o esercitata in modo irregolare) e l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Al termine dei controlli, sono state accertate e contestate le seguenti violazioni: 5 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico; 1 verbale per diffusione musicale irregolare (senza essere in possesso della prescritta perizia fonometrica); 1 verbale per attivita di P.E. Zon.it - Salerno, controlli della polizia nei locali della movida Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella serata di sabatoscorsa settimana, personaleMunicipale edi Stato (Divisione P.A.S.), coordinati rispettivamente dal ComandanteP.M. – Col. dr. Rosario Battipaglia e dal 1° DirigenteP.d.S. – dr.ssa Immacolata Acconcia, hanno effettuato numerosipresso pubblici esercizi del centro storico ezona orientale, al fine di reprimere le attività di diffusione sonora fuori orario (o esercitata in modo irregolare) e l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Al termine dei, sono state accertate e contestate le seguenti violazioni: 5 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico; 1 verbale per diffusione musicale irregolare (senza essere in possessoprescritta perizia fonometrica); 1 verbale per attivita di P.E.

Salerno - stretta della Polizia sui parcheggiatori abusivi con denunce e daspo urbano - . Denunce e Daspo urbano In questa attività di contrasto gli agenti hanno: Denuncia per 2 persone in stato di libertà con divieto di ritorno in Salerno; 4 persone sono state deferite in stato di libertà  con divieto di accesso alle aree Urbane; Emesso Daspo Urbano per altri 4 parcheggiatori abusivi. (Zon.it)

Salerno - la Polizia di Stato espelle due stranieri irregolari - I poliziotti dell’ufficio immigrazione hanno proceduto, nella giornata di ieri, all’espulsione di due stranieri, che sono stati accompagnati ai Cpr di Bari e Potenza.Il primo, marocchino di 36 anni, è stato fermato per un controllo dagli agenti delle volanti: lo stesso, irregolare su territorio... (Salernotoday.it)

Salerno - la Polizia di Stato espelle due cittadini stranieri irregolari - L’altro, di nazionalità georgiana, di 49 anni, è stato scarcerato ieri a Salerno, a seguito di un arresto operato nel corso di questa estate, in quanto colto nell’atto di scavalcare una impalcatura per introdursi in un appartamento. Salerno – Nell’ambito della quotidiana attività della Polizia di Stato diretta a garantire la sicurezza dei cittadini sia attraverso il contrasto ... (Zon.it)