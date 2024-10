Ruba gli infissi da una scuola: arrestato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) FRATTAMAGGIORE – I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per furto Vincenzo Mongelli, 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso all’interno dell’Istituto scolastico Enrico Fermi mentre portava via gli infissi in alluminio, smontati da alcune aule. L’uomo è finito in manette ed è in attesa di giudizio. L'articolo Ruba gli infissi da una scuola: arrestato proviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE. Primacampania.it - Ruba gli infissi da una scuola: arrestato Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) FRATTAMAGGIORE – I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hannoper furto Vincenzo Mongelli, 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso all’interno dell’Istituto scolastico Enrico Fermi mentre portava via gliin alluminio, smontati da alcune aule. L’uomo è finito in manette ed è in attesa di giudizio. L'articologlida unaproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.

