Lanazione.it - Rissa fuori di un locale, c'è anche un ferito: Daspo Willy per cinque

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Perugia, 16 ottobre 2024 - Hanno tra i 19 e i 45 anni di età: tutti italiani. Non potranno più accedere in locali pubblici (bar, ristoranti, discoteche) perché raggiunti dal cosiddetto “”, provvedimento emesso dal questore di Perugia, Fausto Lamparelli. Sono, due dei quali per la durata di anni 1 e 6 mesi per le gravi condotte tenute nei pressi di un esercizio pubblico di Norcia. L’episodio, che ha determinato l’emissione dei provvedimenti, risale a luglio, quando i Carabinieri sono intervenuti in una seguito di unache aveva coinvolto due gruppi, sfociata a pugni e calci e con un uomo ricoverato in ospedale con prognosi di 25 giorni.