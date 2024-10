Riaperta via Acquasanta dopo la frana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) dopo la frana che aveva costretto nuovamente alla chiusura della strada, è stata Riaperta oggi 16 ottobre verso le 16,15 via Acquasanta. A comunicarlo, l'assessore del Municipio Ponente Davide Siviero.L'intervento di messa in sicurezza è stato eseguito oggi. dopo il sopralluogo di ieri Genovatoday.it - Riaperta via Acquasanta dopo la frana Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)lache aveva costretto nuovamente alla chiusura della strada, è stataoggi 16 ottobre verso le 16,15 via. A comunicarlo, l'assessore del Municipio Ponente Davide Siviero.L'intervento di messa in sicurezza è stato eseguito oggi.il sopralluogo di ieri

