Racconti di Altre Danze, venerdì 18 ottobre doppio appuntamento allo Spazio Atelier (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue il Festival Racconti di Altre Danze giunto alla ottava edizione, rassegna di danza contemporanea ideata e organizzata da Chelo Zoppi ed Elena Giannotti. venerdì 18 ottobre il festival farà tappa allo Spazio Atelier: alle 21 una performance di danza e canto del CollettivoA con Asia Pucci

