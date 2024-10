.com - Promozione / Coppa Italia, il Moie Vallesina batte 3-2 la Vigor e punta le semifinali

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In rete Giampaoletti per i padroni di casa e poi due gol ospiti firmati da Luque e Barigelli. Sul finale Nacciarriti e Sassaroli, entrati nella ripresa, ribaltano la situazioneÂ, 16 ottobre 2024 – Il, al termine di una buona prestazione, si conferma squadra dare ine vince 3-2 la gara d’andata dei quarti di finale contro unaCastelfidardo comunque molto combattiva. Nel primo tempo si sviluppa una bella partita con varie occasioni a favore dei padroni di casa rossoblù che al 22’ vanno in vantaggio con Giampaoletti. Nella seconda frazione di gioco le squadre si allungano e la partita si fa ancor più dinamica: ad inizio ripresa arriva, infatti, il gol del pareggio ad opera di Luque.