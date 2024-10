Presentazione del libro "Mare Giovani" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 19 ottobre alle ore 16:30, nella splendida cornice della Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, si terrà la Presentazione del libro “Mare Giovani”, un’opera che affronta con sensibilità e profondità le problematiche più urgenti e complesse dei Giovani di oggi raccolte e raccontate dal Arezzonotizie.it - Presentazione del libro "Mare Giovani" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 19 ottobre alle ore 16:30, nella splendida cornice della Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, si terrà ladel”, un’opera che affronta con sensibilità e profondità le problematiche più urgenti e complesse deidi oggi raccolte e raccontate dal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Rosalia - la Santuzza palermitana" - la presentazione del libro di Mimmo Cuticchio - . . Venerdì 18 ottobre alle 17 nella sede dell’Associazione Figli d’Arte Cuticchio in via Bara all’Olivella 48, presentazione della pubblicazione e del documentario “Rosalia, la Santuzza palermitana”, frutto del progetto realizzato in occasione del quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia. Il volume. (Palermotoday.it)

Venerdì 18 ottobre nella sede Cisl Bari - Presentazione del libro 'Aldo Moro : la verità negata' con l'onorevole Gero Grassi - Gero Grassi componente della commissione d'inchiesta sull'eccidio di via Fani, sul rapimento e la morte. Carulli, 62), si terrà la presentazione del libro "Aldo Moro: la verità negata" scritto dall’On. Venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 16:00, presso la Sala Natale Pisicchio della CISL Bari (via G. (Baritoday.it)

A Lucca la presentazione del libro ‘Sangue di famiglia’ di Maurizio Sessa - Lucca, 16 ottobre 2024 - Il libro “Sangue di famiglia” di Maurizio Sessa (Edizioni Medicea, Firenze) viene presentato giovedì 17 ottobre, alle ore 18. Maurizio Costanzo . Modera la giornalista Maria Elena Marchini. Programma completo del Festival sul sito: www. La storia di Edda Ciano, primogenita di Benito Mussolini e “luce dei suoi occhi”, viene ripercorsa in un ampio saggio biografico basato ... (Lanazione.it)