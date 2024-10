Premio Nobel Drew Weissman allo Spallanzani, incontro con ricercatori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 'L. Spallanzani' Irccs di Roma ha ospitato la lecture del professor Drew Weissman, vincitore del Premio Nobel per la Medicina 2023 per le scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di vaccini efficaci contro il Covi Ilgiornaleditalia.it - Premio Nobel Drew Weissman allo Spallanzani, incontro con ricercatori Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 'L.' Irccs di Roma ha ospitato la lecture del professor, vincitore delper la Medicina 2023 per le scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di vaccini efficaci contro il Covi

Premio Nobel Drew Weissman allo Spallanzani - incontro con ricercatori - Roma, 16 ott. Come spiegato dalla Goletti, “nel corso di questo incontro si è parlato dei vaccini a mRna e del potenziale futuro di questa tecnologia rispetto alle attuali piattaforme vaccinali. Altro aspetto cruciale emerso durante l'incontro - ha aggiunto - è la necessità di una comunicazione efficace per contrastare lo scetticismo verso le nuove tecnologie biomediche. (Iltempo.it)