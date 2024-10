Nuovo format sulla canzone napoletana disponibile al pubblico fino a maggio 2025 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Da giovedì 17 ottobre 2023, si inaugura un interessante progetto culturale presso la Galleria Principe di Napoli, una location unica che celebra il patrimonio musicale partenopeo. Il format, intitolato “canzone napoletana e dintorni“, è organizzato da Mimmo Matania e Pasquale Cirillo, i fondatori di Napulitanata. La manifestazione, che si estenderà fino a maggio 2025, prevede otto incontri ricchi di contenuti, in cui si avvicenderanno artisti, musicologi e studiosi, che esploreranno vari aspetti e influenze della canzone napoletana. Un’occasione per esplorare il patrimonio musicale La rassegna “canzone napoletana e dintorni” si inserisce nel percorso di valorizzazione delle tradizioni musicali del Mediterraneo, arricchendosi di nuove relazioni artistiche grazie all’influenza di culture come il fado e il flamenco. Gaeta.it - Nuovo format sulla canzone napoletana disponibile al pubblico fino a maggio 2025 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Da giovedì 17 ottobre 2023, si inaugura un interessante progetto culturale presso la Galleria Principe di Napoli, una location unica che celebra il patrimonio musicale partenopeo. Il, intitolato “e dintorni“, è organizzato da Mimmo Matania e Pasquale Cirillo, i fondatori di Napulitanata. La manifestazione, che si estenderà, prevede otto incontri ricchi di contenuti, in cui si avvicenderanno artisti, musicologi e studiosi, che esploreranno vari aspetti e influenze della. Un’occasione per esplorare il patrimonio musicale La rassegna “e dintorni” si inserisce nel percorso di valorizzazione delle tradizioni musicali del Mediterraneo, arricchendosi di nuove relazioni artistiche grazie all’influenza di culture come il fado e il flamenco.

Canzone napoletana e dintorni - il nuovo format di Napulitanata dal 17 ottobre - Nello spazio fondato dal manager culturale e musicista Mimmo Matania, e dal pianista e compositore Pasquale Cirillo, d’intesa con la libreria Neapolis di Annamaria Cirillo, da 17 ottobre a maggio 2025, si terrà la rassegna Canzone napoletana e dintorni, alla quale parteciperanno studiosi, musicisti, ricercatori e musicologi per offrire al pubblico una costellazione di incontri nei quali si ... (Ildenaro.it)

