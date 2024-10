Montemurlo, lutto per l'ex sindaco Orlandi: è morta la moglie Anna (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Montemurlo, 16 ottobre 2024 – È morta martedì sera, dopo una breve malattia, Anna Maria Parlamenti, moglie dell'ex sindaco di Montemurlo, Umberto Orlandi. Anna, come tutti la conoscevano, avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 29 ottobre e viveva a Bagnolo. Solo un anno fa, nell'ottobre del 2023, la famiglia Orlandi aveva dovuto affrontare un altro lutto, la scomparsa del figlio, Stefano, scomparso a soli 59 anni per un malore improvviso. Anna aveva svolto l'attività di parrucchiera, poi aveva aiutato il marito nel negozio di mobili di via Lunga e quindi si era dedicata a tempo pieno alla famiglia, come mamma e nonna. «Era una donna generosa e altruista e metteva sempre la famiglia sempre al primo posto», la ricorda il marito Umberto Orlandi. Lanazione.it - Montemurlo, lutto per l'ex sindaco Orlandi: è morta la moglie Anna Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Èmartedì sera, dopo una breve malattia,Maria Parlamenti,dell'exdi, Umberto, come tutti la conoscevano, avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 29 ottobre e viveva a Bagnolo. Solo un anno fa, nell'ottobre del 2023, la famigliaaveva dovuto affrontare un altro, la scomparsa del figlio, Stefano, scomparso a soli 59 anni per un malore improvviso.aveva svolto l'attività di parrucchiera, poi aveva aiutato il marito nel negozio di mobili di via Lunga e quindi si era dedicata a tempo pieno alla famiglia, come mamma e nonna. «Era una donna generosa e altruista e metteva sempre la famiglia sempre al primo posto», la ricorda il marito Umberto

