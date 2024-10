Lanazione.it - Mondo dell’arte in lutto, è morto Ima del Reyes

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Massa, 16 ottobre 2024 – Era lo scultore e il pittore della pace. Lo hanno trovatoin casa a Massa, deceduto per cause naturali. Originario del Libano, classe 1961, Ima delaveva importanti problemi di udito causati dalla guerra in Libano da ragazzo, ma dopo avere compiuto gli studi di Graphic Design alla American University di Beirut, grazie ad una borsa di studio del governo italiano, nel 1982 arriva a Carrara dove frequenta l’Accademia di Belle Arti e qui si stabilisce. Come tutti i poco udenti, aveva la capacità di ascolto amplificata e questa la esprimeva anche nella sua arte, stabilendo veri affetti e amicizie attraverso la sua sensibilità. Dalla scultura lavorata in Libano con pietre forti e granitiche, alla pittura materica ma, nello stesso tempo, piena di luce.