Manovra Giorgetti | L’intervento sulle banche è legittimo parliamo di profitti creati da situazioni particolari

"Ritorno alla famosa intervista dei sacrifici: una parte censurata faceva riferimento all'articolo 53 della Costituzione, il concetto di capacità contributiva è stato chiaramente espresso" anche da sentenze "della Corte costituzionale: non si parla di extra profitti ma di profitti creati da situazioni particolari quindi" L'intervento "è assolutamente legittimo". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha approvato la Manovra. "Gli utili", ha aggiunto il viceministro Maurizio Leo, di fatto "aumentano" se viene meno una deduzione e quindi saranno "tassati".

