(Adnkronos) – "La proroga per il 2025 del bonus mobili, unitamente all'innalzamento al 50% del bonus ristrutturazioni per le prime case, previste con la prossima Legge di Bilancio e annunciate in conferenza stampa dal viceministro Leo, sono un'ottima notizia per la filiera del legno-arredo. Consapevoli delle difficoltà che il governo deve affrontare per mantenere in L'articolo Manovra, Federlegnoarredo: "Bene proroga bonus mobili e ristrutturazioni" proviene da Webmagazine24.

Bonus ristrutturazioni prorogato al 31 dicembre. Come ottenere la detrazione - Presentare la dichiarazione dei redditi, indicando le spese sostenute e la detrazione spettante. Bonus ristrutturazioni 2024 Nel frattempo il bonus ristrutturazioni è stato prorogato al 31 dicembre 2024. Roma, 15 ottobre 2024 - Il bonus ristrutturazioni - la detrazione Irpef al 50% per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su ... (Quotidiano.net)

Bonus ristrutturazione in Manovra - possibile proroga del 50% per la prima casa - La detrazione, inoltre, sarà ridotta progressivamente: oltre al calo al 36% previsto dal 2025, dal 1° gennaio 2028 l’aliquota potrebbe ulteriormente scendere al 30%, mantenendo il limite di spesa di 48. Cosa rientra nel bonus ristrutturazione? Se la Manovra 2025 confermerà il bonus ristrutturazione al 50%, almeno per la prima casa, le condizioni e gli interventi agevolabili potrebbero rimanere ... (Quifinanza.it)