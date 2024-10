Manovra | Calenda ' 35mld da banche una cavolata è solo anticipo imposta'

Manovra: Calenda, '3,5mld da banche una cavolata, è solo anticipo imposta' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott (Adnkronos) - "Penso che 3,5 miliardi dalla banche sono una cavolata perché sono solo un anticipo di un'imposta e non soldi dalle banche". Lo ha detto Carlo Calenda a Ping pong, su RadioUno, parlando della Manovra. Liberoquotidiano.it - Manovra: Calenda, '3,5mld da banche una cavolata, è solo anticipo imposta' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott (Adnkronos) - "Penso che 3,5 miliardi dallasono unaperché sonoundi un'e non soldi dalle". Lo ha detto Carloa Ping pong, su RadioUno, parlando della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra : Calenda - 'ora tutti liberali - chiedete scusa per balle raccontate' - "Plaudo a questa conversione europeista -aggiunge- ma dovete dire una parola di scuse per le balle che avete raccontato dall'opposizione". Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo visto un'aula compatta, è il trionfo dei liberali, perfino montiani. Ma cosa avrebbe detto la Meloni se questo Piano lo avessimo presentato noi? Ci avrebbe detto che eravamo asserviti all'Europa". (Liberoquotidiano.it)

Manovra - Calenda : “Non ci sarà quello che serve per mettere a posto sanità e scuola” - Sapete invece cosa non troverete? Quello che serve per mettere a posto sanità e scuola”. E’ quanto scrive sui suoi canali social Carlo Calenda (foto), leader di Azione, riprendendo una sua intervista a SkyTg24. . ROMA – “Cosa ci sarà nella manovra? Troveremo i soliti bonus per dare dei soldi degli italiani agli italiani (con maggiore debito) a cui si dirà anche: vi abbiamo fatto un regalo. (Lopinionista.it)

Manovra - Calenda : “Meno bonus - più attenzione su sanità e scuola” - . lenda ha dichiarato che la manovra continuerà a essere la stessa storia, perché sia i governi di destra che di sinistra hanno sempre puntato sui bonus, quando si dovrebbero tenere in conto anche altre priorità L'articolo Manovra, Calenda: “Meno bonus, più attenzione su sanità e scuola” proviene da. (Ildifforme.it)