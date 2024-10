LIVE – America’s Cup 2024, New Zealand-Ineos Britannia regate 5 e 6 (DIRETTA) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) New Zealand punta a confermare e avvicinare i 7 punti della vittoria, Ineos Britannia vuole ancora credere alla rimonta. L’America’s Cup riparte dal 4-0: appuntamento alle 14:10 e alle 15:20 di oggi, mercoledì 16 ottobre, per gara-5 e gara-6 della competizione più antica al mondo. Si riparte con i ‘Kiwi’, campioni in carica, avanti 4-0. Un buon margine, ma in America’s Cup può succedere di tutto come New Zealand sa bene visto che nel 2013 sprecò un vantaggio di 8-1 contro Oracle Team. DOVE VEDERE LE regate Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:10. Ci sono due punti in palio: New Zealand può arrivare a match point, Ineos Britannia vuole ridurre il distacco. Come finirà? Tanto dipenderà dalle condizioni del vento. Appuntamento a domani per questo doppio impegno. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale dalle 14:10. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Newpunta a confermare e avvicinare i 7 punti della vittoria,vuole ancora credere alla rimonta. L’Cup riparte dal 4-0: appuntamento alle 14:10 e alle 15:20 di oggi, mercoledì 16 ottobre, per gara-5 e gara-6 della competizione più antica al mondo. Si riparte con i ‘Kiwi’, campioni in carica, avanti 4-0. Un buon margine, ma inCup può succedere di tutto come Newsa bene visto che nel 2013 sprecò un vantaggio di 8-1 contro Oracle Team. DOVE VEDERE LESportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:10. Ci sono due punti in palio: Newpuò arrivare a match point,vuole ridurre il distacco. Come finirà? Tanto dipenderà dalle condizioni del vento. Appuntamento a domani per questo doppio impegno. Sportface.it vi offrirà unatestuale dalle 14:10.

America’s Cup oggi - New Zealand-Ineos Britannia : orari gara-5 e 6 - tv - programma - streaming - Naturalmente molto dipenderà dal vento: se dovesse essere inferiore ai 6,5 nodi allora si procederà con i consueti rinvii e il rischio di dover posticipare il confronto a giovedì, mentre venerdì 18 ottobre sono in programma gara-7 e gara-8. CALENDARIO AMERICA’S CUP OGGI Mercoledì 16 ottobre Ore 14. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand per il 6-0 - Ineos Britannia per riaprire tutto - I britannici le hanno provate tutte, costringendo gli avversari a mettere in opera anche un numero di manovre superiori, ma finora non è assolutamente servito. Aggiudicandosi le due regate odierne i neozelandesi avrebbero già il primo match point a disposizione venerdì. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di regate ... (Oasport.it)

LIVE – America’s Cup 2024 - New Zealand-Ineos Britannia regate 5 e 6 (DIRETTA) - PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 The post LIVE – America’s Cup 2024, New Zealand-Ineos Britannia regate 5 e 6 (DIRETTA) appeared first on SportFace. L’America’s Cup riparte dal 4-0: appuntamento alle 14:10 e alle 15:20 di oggi, mercoledì 16 ottobre, per gara-5 e gara-6 della competizione più antica al mondo. (Sportface.it)