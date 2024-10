LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos si sblocca e conquista il primo punto! NZ avanti 4-1 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ineos BRITANNIA VINCE E SI PORTA SULL’1-4! 14:33 Finalmente sorrisi sui volti dei supporters britannici sparsi nelle zone dedicate ai fans. Ineos è ad un solo lato dalla conquista del suo primo punto. 14:32 Una manovra azzardata decisa all’ultimo momento è costata carissima ai detentori del titolo, che ricordiamo aver perso il volo nelle fasi di pre partenza. 14:29 1’36” il ritardo dei neozelandesi all’ingresso del quarto gate. E’ tutto nelle mani di Ineos Britannia. 14:28 Completato un velocissimo secondo lato di poppa da parte degli uomini guidati da Fletcher ed Ainslie. Mancano soltanto due lati al termine di race-5. 14:28 Vento che aumenta l’intensità assestandosi sui 12 nodi medi. Ora è maggiormente difficile perdere il volo, una buona notizia per Britannia. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos si sblocca e conquista il primo punto! NZ avanti 4-1 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABRITANNIA VINCE E SI PORTA SULL’1-4! 14:33 Finalmente sorrisi sui volti dei supporters britannici sparsi nelle zone dedicate ai fans.è ad un solo lato dalladel suo. 14:32 Una manovra azzardata decisa all’ultimo momento è costata carissima ai detentori del titolo, che ricordiamo aver perso il volo nelle fasi di pre partenza. 14:29 1’36” il ritardo dei neozelandesi all’ingresso del quarto gate. E’ tutto nelle mani diBritannia. 14:28 Completato un velocissimo secondo lato di poppa da parte degli uomini guidati da Fletcher ed Ainslie. Mancano soltanto due lati al termine di race-5. 14:28 Vento che aumenta l’intensità assestandosi sui 12 nodi medi. Ora è maggiormente difficile perdere il volo, una buona notizia per Britannia.

