Amica.it - Letizia di Spagna è regina di capelli grigi: luminosi come diamanti

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non esistono al mondo,e bianchi radiosi e brillantiquelli didi. Se qualche anno fa, la notizia era che laspagnola aveva smesso di tingersi i, adesso gli occhi sono ancora puntati sulla sua chioma ma per altri motivi. Ogni volta cheOrtiz compare, in occasione di impegni ufficiali per la corona, mostra acconciature sempre più luminose. Un esempio concreto dipossano brillare di vita, anche se nel pieno del loro processo di incanutimento. IbrillantididiUnadavvero glow. La tendenza contemporanea del glow ha finito anche per raggiungere anchedi