Latina Cantiere davanti al Grassi Sindaco e Vicesinda incontrano il Dirigente scolastico

Latina – La sindaca di Latina Matilde Celentano e il viceSindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale questa mattina hanno ricevuto in Comune il Dirigente scolastico del liceo scientifico G. B. Grassi Vincenzo Lifranchi. La prima cittadina, infatti, si era presa l'impegno di convocare Lifranchi in seguito alla fuga di gas, avvenuta la scorsa

Spaventosa fuga di gas a Latina : evacuato il Liceo Grassi - Un errore di manovra avrebbe provocato una copiosa perdita di metano che ha richiesto l’evacuazione del liceo scientifico Gb Grassi, situato nelle immediate vicinanze del cantiere. Intervento delle autorità Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e bloccare la fuoriuscita di gas. (Dayitalianews.com)

Allarme a Latina - fuga di gas in strada : evacuato il liceo Grassi - Una fuga di gas in strada, in un cantiere all'altezza di via Sant'Agostino, ha sprigionato in aria una nuvola giallastra. Il punto in cui è registrata la perdita di gas dal sottosuolo si trova proprio di fronte al liceo scientifico Grassi, che è stato dunque immediatamente evacuato. Gli... (Latinatoday.it)