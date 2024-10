La Spal lancia la terza maglia con un'iniziativa lodevole: è dedicata alla prevenzione contro il tumore al seno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Spal ha presentato il suo terzo kit e si tratta di una maglia pensata e realizzata per sensibilizzare su un tema importante e delicato. La Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laha presentato il suo terzo kit e si tratta di unapensata e realizzata per sensibilizzare su un tema importante e delicato. La

La Spal si veste di lilla : la terza maglia è un omaggio alla lotta contro i tumori - Un omaggio a ‘Ottobre rosa’. E’ questo il pensiero alla base della terza maglia della Spal, color lilla e con motivi geometrici ispirati agli anni 90, che sarà utilizzata per la prima volta in stagione dai ragazzi di Dossena venerdì sera, in occasione della sfida casalinga contro il Pescara... (Ferraratoday.it)

