Isola dei Famosi 2025, gli autori avrebbero cambiato idea sulla conduttrice: spunta un nuovo nome (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'attenzione dei vertici di Mediaset si focalizza già sulla seconda parte della stagione televisiva e in particolar modo sul ritorno dell'Isola dei Famosi. Dopo il flop dello scorso anno, l'imperativo è riscattarsi e per farlo c'è bisogno di qualche cambiamento. In queste settimane si è parlato dell'arrivo di una nuova conduttrice al posto di Vladimir Luxuria, il cui nome circolato è quello di Elenoire Casalegno. Tutto sembrava fatto, ma a quanto pare qualcosa sarebbe cambiato in queste ore. Non a caso, ora si fa il nome di Diletta Leotta. Isola dei Famosi 2025: i vertici cambiano idea? Verso il mese di marzo tornerà l'Isola dei Famosi con una nuova edizione. Gli esperti fanno sapere che sarà una stagione ricca di cambiamenti, specialmente nello studio. Confermati i saluti di Vladimir Luxuria, il nome circolato per il timone del reality è stato quello di Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi 2025 - spuntano i primi cinque possibili concorrenti : c’è anche una famosa ex di Amici - Tra le più richieste ci sarebbe Giulia Stabile, ballerina di Amici nonché conduttrice di Tu sì que Vales. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Isola dei Famosi, ex gieffina diventa opinionista? Il piano per la nuova edizione Isola dei Famosi, ex gieffina diventa opinionista? Il piano per la nuova edizione ... (Anticipazionitv.it)

L’Isola dei Famosi 2025 - svelata conduttrice e opinionisti : due naufraghi arrivano da Temptation Island e uno dal GF - Il ragazzo era in lizza anche per Pechino Express, ma a quanto pare l’offerta del Biscione sarebbe stata più convincente. Stando alle prime voci, alcune trattative sarebbero cominciate e qualcuna sarebbe andata persino in porto. L’Isola dei Famosi 2024: biografia di Elenoire Casalegno Vediamo di conoscere ... (Anticipazionitv.it)

CANALE 5 : DILETTA LEOTTA RADDOPPIA E DOPO LA TALPA SI PRENDE L’ISOLA DEI FAMOSI? - . La novità più attesa della stagione è infatti il suo debutto alla conduzione de “La Talpa”. Il reality che finalmente torna in tv dopo una lunga assenza è atteso nell’autunno di Canale 5, tra fine ottobre e novembre, salvo slittamenti perché i palinsesti sono mobili, si sa. Se “La Talpa” avrà un bel riscontro di ascolti, secondo il settimanale Oggi il Biscione vorrebbe affidarle “L’Isola dei ... (Bubinoblog)