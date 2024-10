Gaeta.it - Intimidazioni in agricoltura: imprenditore di Santa Maria di Licodia nel mirino delle fiamme e della violenza

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo episodio di aggressione e intimidazione si è verificato nel settore agricolo in Sicilia, segnando un triste copione per gli imprenditorizona. Nino Scarcipuno, un agricoltore didi, ha denunciato una serie di attacchi violenti subiti nella sua azienda agricola, con un bilancio grave: una casa in, due cani uccisi e quindici alberi d’ulivo abbattuti. Questi eventi stanno catturando l’attenzione dei carabinieri, che hanno avviato un’indagine per fare chiarezza su quanto accaduto. L’incendio e la devastazione dell’azienda agricola La scena che si è presentata a Scarcipuno è stata devastante. La sua abitazione, parte integrantesua vita lavorativa e personale, è stata avvolta dalle, portando i vigili del fuoco a intervenire per domare l’incendio.