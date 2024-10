Insulti social al sindaco di Latina: Matilde Celentano rivendica il diritto alla riservatezza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi giorni, il sindaco di Latina, Matilde Celentano, è stata nuovamente al centro di un acceso dibattito sui social media a causa di commenti offensivi riguardanti il suo aspetto fisico. Questi attacchi non sono una novità per la prima donna a ricoprire la carica di sindaco nel capoluogo pontino, che ha già affrontato Insulti simili in passato. La situazione ha indotto la Celentano a valutare azioni legali per tutelarsi da un fenomeno crescente che sfocia nel body shaming. Il contesto degli attacchi sui social Recentemente, numerosi post apparsi su diverse piattaforme social hanno preso di mira il sindaco Matilde Celentano, con commenti sprezzanti relativi al suo aspetto fisico. Espressioni come “le labbra a canotto no” e altre critiche sul suo aspetto riflettono un livello di aggressività che, secondo la Celentano, è intollerabile. Gaeta.it - Insulti social al sindaco di Latina: Matilde Celentano rivendica il diritto alla riservatezza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi giorni, ildi, è stata nuovamente al centro di un acceso dibattito suimedia a causa di commenti offensivi riguardanti il suo aspetto fisico. Questi attacchi non sono una novità per la prima donna a ricoprire la carica dinel capoluogo pontino, che ha già affrontatosimili in passato. La situazione ha indotto laa valutare azioni legali per tutelarsi da un fenomeno crescente che sfocia nel body shaming. Il contesto degli attacchi suiRecentemente, numerosi post apparsi su diverse piattaformehanno preso di mira il, con commenti sprezzanti relativi al suo aspetto fisico. Espressioni come “le labbra a canotto no” e altre critiche sul suo aspetto riflettono un livello di aggressività che, secondo la, è intollerabile.

"È rifatta". L'odio social della sinistra contro il sindaco di Latina. Lei : "Mi curo il cancro - ora denuncio" - La prima cittadina reagisce alle offese ricevute sul web. "Comportamenti beceri, intollerabile essere giudicata non per l'operato ma per il sospetto di ricorrere alla chirurgia estetica". (Ilgiornale.it)

Caro sindaco Gualtieri - un consiglio : meno social - più confronto coi cittadini - Entrambi gli interventi non saranno neanche funzionali al Giubileo: il primo vedrà l’inizio della costruzione nel 2026, il secondo sarà realizzato in sotterraneo in concomitanza dell’evento, con il relativo andirivieni dei camion e un cantiere a pochi passi dal Vaticano. Con casco e gilet arancione, o in tenuta più ufficiale in giacca e cravatta, Gualtieri spazia fisicamente dal centro alle ... (Ilfattoquotidiano.it)

Celentano denuncia gli attacchi di body shaming sui social : sindaco di Latina pronta ad adire le vie legali - . ” L’Episodio Specifico e la Reazione della Celentano Nel comunicato, il sindaco ha citato alcuni dei commenti ricevuti sui social, che mettevano in dubbio l’uso dei fondi pubblici o ironizzavano sul suo aspetto. Tuttavia, ha anche specificato che, anche qualora avesse scelto la chirurgia estetica, questo non giustificherebbe alcuna derisione o giudizio. (Dayitalianews.com)