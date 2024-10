Gianna Nannini aggiunge nuove date al tour europeo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il nuovo concept album su una delle sue hit più iconiche l’ha portata a puntare ancora più in alto. Gianna Nannini dopo aver affollato le radio e le piattaforme streaming con i nuovi brani contenuti nell’ultimo progetto discografico torna nella dimensione live. L’artista aggiunge nuove date al tour europeo. Il countdown del ritorno ai live di Gianna Nannini era già iniziato da quando la stessa artista aveva annunciato la sua leg europea. L’attesa è stata lunga, ma adesso siamo giunti quasi al capolinea. Manca solo qualche settimana prima che la cantante italiana approdi sui palchi più importanti del continente europeo, ancora una volta pronta a far ascoltare e riassaporare tutto il suo repertorio. Gianna Nannini porta all’inizio di un nuovo viaggio, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagUn’anima rock che si è fatta travolgere dal flusso di eventi scatenati dalla sua stessa musica. Velvetmag.it - Gianna Nannini aggiunge nuove date al tour europeo Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il nuovo concept album su una delle sue hit più iconiche l’ha portata a puntare ancora più in alto.dopo aver affollato le radio e le piattaforme streaming con i nuovi brani contenuti nell’ultimo progetto discografico torna nella dimensione live. L’artistaal. Il countdown del ritorno ai live diera già iniziato da quando la stessa artista aveva annunciato la sua leg europea. L’attesa è stata lunga, ma adesso siamo giunti quasi al capolinea. Manca solo qualche settimana prima che la cantante italiana approdi sui palchi più importanti del continente, ancora una volta pronta a far ascoltare e riassaporare tutto il suo repertorio.porta all’inizio di un nuovo viaggio, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagUn’anima rock che si è fatta travolgere dal flusso di eventi scatenati dalla sua stessa musica.

