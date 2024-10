Festa Roma, Valeria Marini: “Sogno di lavorare con Ozpetek e Bellocchio” – Video (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Sogno di lavorare con Marco Bellocchio”. Questo è il desiderio che Valeria Marini ha espresso all’Adnkronos sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in occasione dell’anteprima del film di apertura ‘Berlinguer. La grande ambizione’ di Andrea Segre con protagonista Elio Germano. Nel cassetto dei sogni della Marini ci sono anche “Pedro Almodovar e Ferzan Ozpetek”. La showgirl però non ha preferenze su quale ruolo le piacerebbe interpretare: “Loro sapranno affidarmi il personaggio giusto”. L'articolo Festa Roma, Valeria Marini: “Sogno di lavorare con Ozpetek e Bellocchio” – Video proviene da Daily Show Magazine. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “dicon Marco”. Questo è il desiderio cheha espresso all’Adnkronos sul red carpet delladel Cinema di, in occasione dell’anteprima del film di apertura ‘Berlinguer. La grande ambizione’ di Andrea Segre con protagonista Elio Germano. Nel cassetto dei sogni dellaci sono anche “Pedro Almodovar e Ferzan”. La showgirl però non ha preferenze su quale ruolo le piacerebbe interpretare: “Loro sapranno affidarmi il personaggio giusto”. L'articolo: “dicon” –proviene da Daily Show Magazine.

Festa del Cinema di Roma al via - parterre di star sul red carpet : assente il ministro Giuli – Video. Sul red carpet hanno sfilato decine di politici e vip della Capitale e non solo.

Festa Cinema Roma - il sindaco Gualtieri con Agnelli - Lauro e Sangiorgi - “Una personalità unica, il politico più amato dagli italiani. Ci dice che si può essere rigorosi, seri, sobri ma al tempo stesso empatici con tutto il popolo italiano” aggiunge Gualtieri in merito al film di Andrea Segre ‘Berlinguer, la grande ambizione’. “Una giornata bellissima, sono emozionato con tanti film e tanti Paesi rappresentati. (Lapresse.it)