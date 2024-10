Festa del Cinema di Roma al via, parterre di star sul red carpet: assente il ministro Giuli – Video (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – È partita ufficialmente stasera, all’Auditorium Parco della Musica, la 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma, con l’anteprima del film ‘Berlinguer. La grande ambizione’ di Andrea Segre interpretato da Elio Germano. Sul red carpet hanno sfilato decine di politici e vip della Capitale e non solo. Per le istituzioni grande assente il Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – È partita ufficialmente stasera, all’Auditorium Parco della Musica, la 19ma edizione delladeldi, con l’anteprima del film ‘Berlinguer. La grande ambizione’ di Andrea Segre interpretato da Elio Germano. Sul redhanno sfilato decine di politici e vip della Capitale e non solo. Per le istituzioni grandeil

Festa del Cinema di Roma 2024 : il discorso d’apertura di Lino Guanciale - Quest’anno, la cerimonia di apertura della Festa del Cinema di Roma cade in una giornata molto particolare per la città di Roma che, nel 1943 ha vissuto una delle pagine più nere della storia: il rastrellamento del ghetto ebraico, la razzia delle SS. La Festa del Cinema di Roma ha scelto un padrino anti-convenzionale probabilmente, ma sicuramente ha scelto attraverso le parole di Lino ... (Universalmovies.it)

VIDEO | Berlinguer sul red carpet della Festa del cinema di Roma grazie al film di Andrea Segre - “Ho imparato innanzitutto che oltre a Berlinguer c’erano tante persone sedute quei tavoli animate dal grande contributo che volevano portare nella nostra società”. Elio Germano è Enrico Berlinguer nel film di apertura della 19esima edizione della festa del Cinema di Roma. "Berlinguer - La... (Romatoday.it)

Festa Cinema Roma - Elio Germano : “Film racconta politica non votata al carrierismo” - Il film apre la XIX edizione. Non è stato un film in cui il regista ha dato una interpretazione dei fatti ma abbiamo cercato di restituire quello che è accaduto in quegli anni nel paese e in quel partito che era il più grande partito operaio d’Europa con migliaia di iscritti, una enorme forza popolare che raccoglieva più di un terzo dei votanti”. (Lapresse.it)