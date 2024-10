Defibrillatori a scuola, DPCM in arrivo. Frassinetti: “Formazione obbligatoria a docenti, ATA e studenti” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Fondamentale è il ruolo della scuola e del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la diffusione della cultura della rianimazione Cardiopolmonare, per la sensibilizzazione sul tema anche attraverso l’istituzione della giornata odierna del 16 ottobre, per la Formazione sulla rianimazione cardiopolmonare di base e sull’utilizzo del DAE a docenti e studenti, anche nella scuola primaria". L'articolo Defibrillatori a scuola, DPCM in arrivo. Frassinetti: “Formazione obbligatoria a docenti, ATA e studenti” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Fondamentale è il ruolo dellae del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la diffusione della cultura della rianimazione Cardiopolmonare, per la sensibilizzazione sul tema anche attraverso l’istituzione della giornata odierna del 16 ottobre, per lasulla rianimazione cardiopolmonare di base e sull’utilizzo del DAE a, anche nellaprimaria". L'articoloin: “, ATA e” .

