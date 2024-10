Come capire se sei finito nel mirino di truffatori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno stilato un vero e proprio vademecum con informazioni utili e consigli pratici per evitare di finire nelle mani di personaggi senza scrupoli, spesso vere e proprie organizzazioni con tanto di "filiali", e sono impegnati in un'attività di Napolitoday.it - Come capire se sei finito nel mirino di truffatori Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno stilato un vero e proprio vademecum con informazioni utili e consigli pratici per evitare di finire nelle mani di personaggi senza scrupoli, spesso vere e proprie organizzazioni con tanto di "filiali", e sono impegnati in un'attività di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come capire se gli infissi sono da cambiare? Ecco i segni rivelatori - Cosa fare per sostituire gli infissi Una volta rilevati i classici segnali di usura e appurato che è necessaria la sostituzione degli infissi, si possono prendere in considerazione diverse opzioni, tra cui le principali sono notoriamente il PVC (per saperne di più sulle sue caratteristiche segnaliamo la sezione riservata a infissi e serramenti in PVC su infissidema. (Ilprimatonazionale.it)

Michelle Comi - bloccata la raccolta fondi per rifarsi il seno : «Devo capire come riattivarla» - twitter. E i soldi ricevuti sono stati restituiti» ha dichiarato Comi in un video. Fermi tutti, la raccolta fondi di Michelle Comi ha avuto delle “complicanze” pic. Intanto il mistero continua. Tra i suoi supporter c’è l’imprenditore Federico Menconi, suo grande sostenitore da sempre: «Lui ha versato tremila euro», afferma lei. (Open.online)

Michelle Comi - GoFoundMe banna la sua raccolta fondi per rifarsi il seno : “Devo capire come riaprirla - pensavo di esser stata hackerata” - L’influencer, tuttavia, da quanto emerge dalle sue dichiarazioni e dallo stile di vita che mostra, non sembra affrontare alcuna mancanza economica. Una cosa è certa: la discussa e a dir poco provocatoria influencer torinese, classe 1995, troverà sicuramente un altro modo per far parlare di sé. ”. 000 euro per aumentare di una taglia il suo décolleté. (Ilfattoquotidiano.it)