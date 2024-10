Gaeta.it - Combattimenti in corso: la situazione nella regione russa di Kursk tra Ucraina e Russia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente escalation deitra le forze ucraine e russediha sollevato preoccupazioni sia a livello locale che internazionale. Il conflitto, iniziato il 6 agosto, ha portato a una dichiarazione da parte di Kiev riguardo al controllo di estese porzioni di territorio russo. Tuttavia, le narrazioni divergono, con entrambe le parti che rivendicano successi sul campo. I recenti eventi mettono in luce non solo la complessità delle operazioni militari, ma anche le implicazioni per la sicurezza dell’energia nucleare. Il conflitto e le sue dinamiche Il 6 agosto le forze ucraine hanno fatto irruzionedi, conquistando rapidamente, secondo Kiev, circa 1.250 chilometri quadrati di territorio e 92 località .