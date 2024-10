Castello delle Cerimonie, al via lo sgombero de La Sonrisa a Sant’Antonio Abate (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Addio al Castello delle Cerimonie. La Sonrisa, diventata famosa per il format televisivo del "boss delle Cerimonie", va ormai verso l’acquisizione da parte del comune di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, dopo la confisca della struttura. Il Castello, prima appartenuto alla famiglia Polese, è stato dichiarato abusivo da una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 16 febbraio ma la sua vicenda giudiziaria ha inizio nel 2011, quando alla struttura vengono contestati diversi abusi edilizi realizzati a partire dal 1979 su un’area di più di quarantamila metri quadri. Poi nel 2016, dopo la morte del capofamiglia Tobia Antonio Polese, il tribunale di Torre Annunziata aveva condannato a un anno di reclusione Rita Greco, la moglie, e Agostino Polese, il fratello, amministratore della società. Tg24.sky.it - Castello delle Cerimonie, al via lo sgombero de La Sonrisa a Sant’Antonio Abate Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Addio al. La, diventata famosa per il format televisivo del "boss", va ormai verso l’acquisizione da parte del comune di, in provincia di Napoli, dopo la confisca della struttura. Il, prima appartenuto alla famiglia Polese, è stato dichiarato abusivo da una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 16 febbraio ma la sua vicenda giudiziaria ha inizio nel 2011, quando alla struttura vengono contestati diversi abusi edilizi realizzati a partire dal 1979 su un’area di più di quarantamila metri quadri. Poi nel 2016, dopo la morte del capofamiglia Tobia Antonio Polese, il tribunale di Torre Annunziata aveva condannato a un anno di reclusione Rita Greco, la moglie, e Agostino Polese, il fratello, amministratore della società.

