Caos in Consiglio regionale Abruzzo: scontri e polemiche su maxi emendamento! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Aquila - La maggioranza approva un contestato emendamento omnibus su debiti fuori bilancio, mentre M5S e Pd abbandonano l’aula tra le polemiche. Il Consiglio regionale dell'Abruzzo, riunitosi ieri all'Aquila, ha approvato un contestato maxi emendamento con i soli voti del centrodestra. Il provvedimento è stato associato a un progetto di legge per il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio ed è stato accolto tra le proteste delle opposizioni. In particolare, il Movimento 5 Stelle (M5S) ha duramente criticato l'adozione del documento, definendolo un'“omnibus con contributi discrezionali” inseriti senza condivisione né rispetto degli accordi presi in conferenza dei capigruppo. Il maxi emendamento, approvato preventivamente dalla Commissione Bilancio, è stato introdotto in aula con urgenza e senza preavviso, scatenando forti reazioni da parte delle opposizioni. Abruzzo24ore.tv - Caos in Consiglio regionale Abruzzo: scontri e polemiche su maxi emendamento! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Aquila - La maggioranza approva un contestatoomnibus su debiti fuori bilancio, mentre M5S e Pd abbandonano l’aula tra le. Ildell', riunitosi ieri all'Aquila, ha approvato un contestatocon i soli voti del centrodestra. Il provvedimento è stato associato a un progetto di legge per il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio ed è stato accolto tra le proteste delle opposizioni. In particolare, il Movimento 5 Stelle (M5S) ha duramente criticato l'adozione del documento, definendolo un'“omnibus con contributi discrezionali” inseriti senza condivisione né rispetto degli accordi presi in conferenza dei capigruppo. Il, approvato preventivamente dalla Commissione Bilancio, è stato introdotto in aula con urgenza e senza preavviso, scatenando forti reazioni da parte delle opposizioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salmonellosi : 224 casi nelle scuole di Firenze. Lo rivela l’assessore in Consiglio Regionale - Rispondendo a un'interrogazione del consigliere regionale leghista Marco Landi, l'assessore toscano alla sanità, Simone Bezzini, ha ammesso: "Il totale dei casi" di salmonellosi nelle mense scolastiche dell'area fiorentina "sono stati 224, di cui due adulti risultanti fruitori della mensa. Al nido sono stati 61 casi, per la scuola materna 51 casi, per la scuola elementare 106 casi, per le scuole ... (Firenzepost.it)

Maxi-emendamento a rischio : crisi in Consiglio Regionale - accuse a Quaglieri! - leggi tutto . Al centro della discussione, oltre alle nomine dei membri dei CdA delle partecipate, vi è il maxi-emendamento al bilancio approvato lo scorso dicembre, un provvedimento che ha destinato 22 milioni di euro a vari progetti nei comuni e in diverse realtà culturali, sportive e sociali. . (Abruzzo24ore.tv)

Stop agli allevamenti in gabbia in Piemonte : la mozione dei 5 Stelle in Consiglio regionale - Stop agli allevamenti in gabbia in Piemonte. É quello che chiede la mozione presentata in Consiglio regionale dai consiglieri del M5S Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio. A darne notizie è l'associazione animalista Animal Equality Italia. Con la mozione, inoltre, si chiede al... (Novaratoday.it)