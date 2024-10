Bergoglio rompe un tabù: arriva la prima autobiografia di un Papa nella storia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mondadori ha annunciato per gennaio la pubblicazione di "Spera". È la prima volta che un Pontefice racconta la sua storia di proprio pugno Ilgiornale.it - Bergoglio rompe un tabù: arriva la prima autobiografia di un Papa nella storia Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mondadori ha annunciato per gennaio la pubblicazione di "Spera". È lavolta che un Pontefice racconta la suadi proprio pugno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Paola Franchi : storia d’amore con Maurizio Gucci prima dell’omicidio - suicidio del figlio - Chi è Paola Franchi: la relazione d'amore con Maurizio Gucci prima dell'omicidio e il suicidio del figlio di appena 16 anni. L'articolo Chi è Paola Franchi: storia d’amore con Maurizio Gucci prima dell’omicidio, suicidio del figlio proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Sfigurata dopo un’esplosione - uno strato di placenta umana le “restituisce” il volto : “Sembra esattamente come prima”. La storia di Marcella Townsend - In queste situazioni, gli innesti di placenta si stanno rivelando uno strumento promettente, riducendo la probabilità di amputazione e migliorando non solo l’aspettativa di vita complessiva del paziente, ma anche la qualità degli anni rimanenti, come spiega Dennis Orgill, professore di chirurgia presso la Harvard Medical School e direttore del Wound Care Centre presso il Brigham and Women’s ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Di giorno e di notte" : giallo familiare che svela la storia controversa di Palermo in prima nazionale al Teatro Biondo - Mercoledì 16 ottobre, alle ore 21, debutta in prima assoluta nella Sala Strehler del Teatro Biondo, "Di giorno e di notte" di Beatrice Monroy con la regia di Cinzia Maccagnano. Libero adattamento del romanzo "Notte, giorno, notte", scritto dalla stessa Monroy e pubblicato da Giulio Perrone... (Palermotoday.it)