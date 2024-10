Amazon scommette sull'energia nucleare, sigla tre accordi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Amazon scommette sull'energia nucleare e firma tre accordi per lo sviluppo di progetti in quest'area, inclusa la costruzione di diversi piccoli reattori modulari. Lo annuncia Amazon in una nota. "Il nucleare è una fonte sicura di energia priva di carbonio che può aiutarci ad alimentare le nostre attività e a soddisfare la crescente domanda dei nostri clienti, mentre allo stesso tempo facciamo progressi" nell'impegno a emissione nette di carbonio pari a zero entro il 2040, ha detto Matt Garman, l'mministratore delegato di Amazon Web Service. Quotidiano.net - Amazon scommette sull'energia nucleare, sigla tre accordi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)e firma treper lo sviluppo di progetti in quest'area, inclusa la costruzione di diversi piccoli reattori modulari. Lo annunciain una nota. "Ilè una fonte sicura dipriva di carbonio che può aiutarci ad alimentare le nostre attività e a soddisfare la crescente domanda dei nostri clienti, mentre allo stesso tempo facciamo progressi" nell'impegno a emissione nette di carbonio pari a zero entro il 2040, ha detto Matt Garman, l'mministratore delegato diWeb Service.

