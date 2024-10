Alla scoperta delle meraviglie con la caccia al tesoro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CARRARA Domenica al via la prima edizione di ‘Porto e Città. Alla scoperta dei Tesori di Carrara’, la caccia al tesoro più divertente mai organizzata a Marina di scena a partire dalle 10 sul litorale. Le iscrizioni sono già aperte e nonostante la grande adesione di pubblico sono illimitate. Una domenica insolita per trovare il tesoro e vincere la sfida che coinvolgerà centinaia di persone, il tutto con l’ausilio della tecnologia. Sarà l’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna del gioco e dello stare in compagnia. Tutti possono partecipare e vivere Marina di Carrara in modo diverso e divertente, anche partecipando in bicicletta: chi non ne fosse munito nessun problema, le metteranno a disposizione gli organizzatori. Lanazione.it - Alla scoperta delle meraviglie con la caccia al tesoro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CARRARA Domenica al via la prima edizione di ‘Porto e Città.dei Tesori di Carrara’, laalpiù divertente mai organizzata a Marina di scena a partire dalle 10 sul litorale. Le iscrizioni sono già aperte e nonostante la grande adesione di pubblico sono illimitate. Una domenica insolita per trovare ile vincere la sfida che coinvolgerà centinaia di persone, il tutto con l’ausilio della tecnologia. Sarà l’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna del gioco e dello stare in compagnia. Tutti possono partecipare e vivere Marina di Carrara in modo diverso e divertente, anche partecipando in bicicletta: chi non ne fosse munito nessun problema, le metteranno a disposizione gli organizzatori.

