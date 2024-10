A Praga, il gran discorso dell’ex presidente di Taiwan sulla solidarietà (e la fiducia) di chi difende la libertà (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mentre lunedì l’esercito della Repubblica popolare cinese accerchiava l’isola di Taiwan con nuove esercitazioni militari, l’ex presidente Taiwanese Tsai Ing-wen teneva un discorso (tradotto qui sotto) alla ventisettesima edizione del Forum 2000 di Praga intitolata. “Per un ordine mondiale democratico”. È stato il primo viaggio dell’ex presidente Taiwanese all’estero da quando ha lasciato il suo incarico a maggio, la prima volta che è intervenuta al forum di persona, e non è un caso che abbia scelto proprio Praga: la Repubblica ceca è uno dei paesi europei più vicini all’isola rivendicata da Pechino, una telefonata tra il presidente ceco Petr Pavel e Tsai a gennaio dell’anno scorso scatenò l’ira di Pechino e prima della conferenza c’è stata una stretta di mano tra i due. Ilfoglio.it - A Praga, il gran discorso dell’ex presidente di Taiwan sulla solidarietà (e la fiducia) di chi difende la libertà Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mentre lunedì l’esercito della Repubblica popolare cinese accerchiava l’isola dicon nuove esercitazioni militari, l’exese Tsai Ing-wen teneva un(tradotto qui sotto) alla ventisettesima edizione del Forum 2000 diintitolata. “Per un ordine mondiale democratico”. È stato il primo viaggioese all’estero da quando ha lasciato il suo incarico a maggio, la prima volta che è intervenuta al forum di persona, e non è un caso che abbia scelto proprio: la Repubblica ceca è uno dei paesi europei più vicini all’isola rivendicata da Pechino, una telefonata tra ilceco Petr Pavel e Tsai a gennaio dell’anno scorso scatenò l’ira di Pechino e prima della conferenza c’è stata una stretta di mano tra i due.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Confindustria - esordio da presidente di Orsini in Assemblea : da manovra a Ue - il discorso - Interviene la premier Meloni: "Condivido proposte e analisi del presidente, invertire tendenze o rischi" ''Il taglio del cuneo fiscale va reso permanente: poiché se le retribuzioni sono al di sotto della media europea il costo del lavoro è più elevato''. Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel corso del suo intervento all'assemblea annuale, […]. (Sbircialanotizia.it)

Kamala Harris accetta la candidatura - il discorso alla convention democratica : “Sarò il presidente di tutti - oltre l’amarezza e le divisioni” - . “A nome di ogni americano e di tutti coloro che hanno cominciato un viaggio improbabile come mia madre, a nome di tutti e nel nome di tutti le cui storie possono essere scritte solo nel nome della nostra grande America, per loro accetto la candidatura a Presidente degli Stati Uniti d’America”. Non come membri di un partito o di una fazione, ma come americani”. (Ilfattoquotidiano.it)

Obama e le “dimensioni” di Trump : il discorso dell’ex presidente Usa diventa virale | VIDEO - Quindi, Obama ha sottolineato la stana ossessione per “le dimensioni della folla” accompagnando la frase con un gesto che è ben presto diventato virale sui social. com/k0EFOFZkvT — Cad Bane Parody (@_Brick_Block_) August 21, 2024 Quando il pubblico in platea ha rumoreggiato, l’ex presidente Usa ha replicato: “Non fate buuu, votate! Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di caos, abbiamo ... (Tpi.it)