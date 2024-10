Donnapop.it - Valentino Rossi è diventato zio, il fratello Luca Marini ha avuto una figlia: ma perché hanno il cognome diverso?

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)sono fratelli; il noto pilota èzio, poiché nelle ultime ore il secondo dei due hauna. Maile sua moglie Marta Vincenzi sono diventati genitori: i duecelebrato il loro matrimonio nell’estate dello scorso anno e proprio di recentedato il benvenuto ad Angelina Luce, la loro prima. L’annuncio è arrivato tramite Instagram con una foto dolcissima in cui leggiamo: “Senza fiato. Sei perfetta”. Ancora, poi, ildiha aggiunto: “Angelina Luce, 12 ottobre 2024. Senza fiato. Sei perfetta. Amore così grande non potevamo mai pensare di provare”. A commentare il post, comunque, anche Francesca Sofia Novello, dolce metà del famoso pilota: “Piango. Benvenuta amore della Zia. Non vedo l’ora di conoscerla”.