Under 21 l' Italia pareggia 1-1 con l' Irlanda e si qualifica agli Europei del 2025

Trieste, 15 ottobre 2024 – Missione compiuta per l'Italia Under 21 che a Trieste pareggia 1-1 con l'Irlanda e stacca il pass per gli Europei di categoria, in programma in Slovacchia nel 2025. Un sogno europeo che svanisce invece per la selezione irlandese, tagliata fuori da questa corsa dal successo della Norvegia sulla Turchia. E dire che gli uomini di Crawford questa sera sono partiti con miglior piglio e per ben due volte hanno rischiato di punire con il gol del vantaggio l'Italia, salvata da due interventi provvidenziali di Bertola. Gli azzurri hanno però avuto la grande forza mentale di reagire e di colpire al 23', alla prima, vera affondata con l'1-0 griffato da Casadei. Una rete che ha sbloccato l'Italia, andata poi più volte vicino al raddoppio. Clamoroso il rigore fallito da Gnonto prima dell'intervallo.

