Thomas Tuchel è il nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra (Di martedì 15 ottobre 2024) Thomas Tuchel ha accettato di diventare il nuovo commissario tecnico dell`Inghilterra, dopo aver concluso un accordo con la Football Association:

Thomas Tuchel in trattative avanzate per diventare il nuovo allenatore dell'Inghilterra - Welt suggerisce che l'ex tecnico del Chelsea sia ora il candidato preferito della Federcalcio e che presto potrebbe essere raggiunto un accordo. Ha vinto anche scudetti in Francia con il Paris Saint-Germain e in Germania con il Bayern.

