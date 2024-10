Donnapop.it - Tempi duri per le influencer, Bionditudo al centro di una vicenda “sgradevole e angosciante”: ecco cosa è successo

(Di martedì 15 ottobre 2024)a Giulia Latini, in arte? Nelle ultime ore, l’ed ex volto di Uomini e Donne ha raccontato un’esperienza poco piacevole che ha vissuto nei giorni scorsi Tramite le sue stories di Instagram,ha fatto intendere che qualcuno – guardando i contenuti condivisi proprio da lei sui social – l’abbia seguita in base a dove si trovasse in momenti specifici della giornata. Per questo motivo, come detto proprio dalla diretta interessata, adesso preferisce non informare i suoi followers su dove si trova.? Dopo le parole di Daniela Ioia, attrice di Un posto al sole importunata mentre faceva jogging, anche, ovvero Giulia Latini, ha raccontato di una brutta esperienza vissuta lo scorso venerdì.ha detto su Instagram: “Non sto più comunicando i miei spostamenti”.