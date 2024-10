Inter-news.it - Taremi chiude da vincitore: l’Iran cala il poker contro il Qatar

(Di martedì 15 ottobre 2024) Chiusura daper Mehdicon la maglia del suo Iran. L’attaccante nerazzurro torna all’Inter dopo un 4-1 sul, seppur senza trovare la via del gol.– Sosta decisamente soddisfacente per Mehdi, che con il suo Irancon una vittoria nella sfidail. Una sfida decisa dal compagno di reparto Serdar Azmoun, con una doppietta che lancia la sua nazionale. A rendere più rotondo il risultato è poi Mohebi, cheanche il tris e, con una doppietta come il compagno, anche il. A nulla serve il gol, tra gli avversari, di Ali. L’attaccante può quindi tornare in casa Inter forte di una bella vittoria, pronto per i prossimi – difficili – impegni con la maglia nerazzurra.