Lanotiziagiornale.it - Tangenti sugli appalti ministeriali. Ai domiciliari il Dg della Sogei

(Di martedì 15 ottobre 2024) Quella che si sono trovati davanti due sere fa gli uominiGuardia di Finanza era una scena degnamiglior Tangentopoli: il manager pubblico che prende una mazzetta da 15mila euro in contanti dal dirigente di un’azienda privata, per favorirlo negli. Solo che siamo nel 2024 e il manager pubblico – Paolino Iorio – è il direttore generale diÂ, Società Generale d’Informatica S.p.A., la società di Information Technology 100% del Ministero dell’Economia, deputata a costruire l’infrastruttura informatica del Paese. Mazzette perda 100 milioni di euro Per i magistrati, quella stecca da 15mila euro era solo l’ennesima che Iorio prendeva dalla società di software, parte di un vero e proprio stipendio mensile.