Sicurezza, la Polizia fa provare ai cittadino il simulatore autista-ubriaco: la visuale e i rischi. Occhio al test DrugWipe. (Di martedì 15 ottobre 2024) Continuano gli impegni della Polizia di Stato nel diffondere la cultura della Sicurezza sulla strada sia per gli addetti ai lavori - chi trasporta merci, pendolari e rappresentanti - che per le famiglie e i giovani. I poliziotti hanno preso parte alla 7ª edizione della manifestazione "Camion

Collettivi in piazza Nettuno contro il ddl Sicurezza : "No allo stato polizia"| VIDEO - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Studenti e attivisti tornano in piazza Nettuno per protestare contro il Ddl Sicurezza, che sarà presto discusso in Senato. I collettivi coinvolti, tra cui Labas, Link e l'Unione Giovani di Sinistra, sostengono che il disegno di legge... (Bolognatoday.it)

Sicurezza a Bologna - l’allarme del Sap : “Mancano auto alla polizia” - Bologna, 11 ottobre 2024 – I controlli del territorio sono la base per la prevenzione e la sicurezza della città . Se questo finora è mancato, insiste Guglielmi, "riteniamo sia il momento di scongiurare simili situazioni in futuro", perché "una città come Bologna non può permettersi che tutto ciò avvenga ancora oggi e in un periodo storico in cui la percezione della cittadinanza sulla sicurezza ... (Ilrestodelcarlino.it)

Sicurezza del personale sanitario - Tassinari (Forza Italia) : "Aumentare le ore di presenza al posto di Polizia dell'ospedale" - Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, ha fatto visita venerdì mattina all’ospedale di Forlì, assieme ad Elena Morra (candidata alle prossime elezioni Regionali) e Michele Pascarella segretario di Forza Italia di Cesena, incontrando il... (Forlitoday.it)