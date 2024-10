Servizi per senza fissa dimora negli stabili di case popolari, in Consiglio è bagarre: "Maggioranza divisa" (Di martedì 15 ottobre 2024) Dibattito vivace in Consiglio comunale sul contestato progetto di insediare Servizi per i senza fissa dimora in vetrine sfitte al piano terra del grande immobile di case popolari di via Marsala e di realizzare alloggi per l'avvio alla residenzialità delle stesse persone nell'altro edificio di Forlitoday.it - Servizi per senza fissa dimora negli stabili di case popolari, in Consiglio è bagarre: "Maggioranza divisa" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dibattito vivace incomunale sul contestato progetto di insediareper iin vetrine sfitte al piano terra del grande immobile didi via Marsala e di realizzare alloggi per l'avvio alla residenzialità delle stesse persone nell'altro edificio di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Controlli minibus scolastici a Napoli : 8 conducenti sanzionati. Senza titolo a svolgere servizio - La polizia locale di Napoli ha effettuato una serie di controlli sui minibus utilizzati per il trasporto scolastico, riscontrando numerose irregolarità. Durante un'operazione straordinaria, condotta dall'Unità Operativa Fuorigrotta nella zona di Agnano, sono stati fermati diversi mezzi per verificare la conformità alle normative vigenti. (Orizzontescuola.it)

Centinaia di famiglie senza acqua - interpellanza M5S al Ministero Ambiente dopo il servizio di Fanpage.it - Venerdì verrà discussa. "È necessario un urgente intervento risolutivo del Governo per assicurare ai cittadini acqua potabile e sicura" Il capogruppo del M5S alla Camera Francesco Silvestri ha fatto un'interpellanza al Ministero dell'Ambiente, dopo la denuncia dei cittadini con un servizio di Fanpage. (Fanpage.it)

Servizi per senza tetto in centro - il Comune tira dritto sul progetto - anche con un presidio della Polizia Locale. La Lega contesta - Procede l’approvazione delle due delibere di giunta riguardanti il recupero di alloggi sfitti e l’attivazione di servizi di sostegno e presa in carico di persone in condizioni di temporanea fragilità socio-sanitaria, in particolare servizi per persone senza fissa dimora. . "Entrambi i percorsi sono. (Forlitoday.it)