Re Carlo in partenza per l’Australia Camilla è terrorizzata

(Di martedì 15 ottobre 2024)sono pronti per partire, destinazione Australia. Il prossimo 18 ottobre saliranno sull’aereo che li porterà dall’altra parte del mondo e la Regina consorte è letteralmente. Questo viaggio ha troppe incognite e non riguardano solo il cancro di suo marito., il primo viaggio in Australia da Sovrani Dal 18 al 26 ottobre Resono impegnati nel loro primo viaggio di Stato in Australia come Sovrani. Il tour, pianificato prima che il Sovrano si ammalasse di cancro, è stato modificato proprio in considerazione del suo stato di salute. Malgrado la malattia,non aveva intenzione di rinunciarvi e pur di andarci, sospenderà per 10 giorni le cure contro il tumore. Una decisione che preoccupa molto la Regina.