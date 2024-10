Lanazione.it - Prigioniero della Sla. Senza ascensore e costretto a pagare il trasporto per le cure

(Di martedì 15 ottobre 2024) Pistoia, 15 ottobre 2024 – Succede tutti i martedì e giovedì, ormai da qualche mese. Il mezzo attrezzato arriva sotto casa. Due piani da scendere, niente. Andrea ha 42 anni, è in sedia a rotelle. Deve andare alla Maic. Qualche ora di riabilitazione. Per provare a resistere, per invertire la marcia che due anni fa ha cominciato a ingranare la Sla, Sclerosi laterale amiotrofica. Finita la terapia, il mezzo lo riaccompagna a casa. E dallo scorso primo ottobre, e così a ripetizione finché (sempre?) di fisioterapia ci sarà bisogno, Andrea apre il portafogli: trentacinque euro. Che per due, tanti quanti sono i trasporti a settimana, diventano settanta. Settanta euro per una manciata d’ore di aria. Per una manciata d’ore di vita, di salute, di terapia che è preziosa come l’oro.