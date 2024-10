Oro, gioielli e orologi rubati: la polizia trova e sequestra un ‘tesoro’ da un milione di euro. Tre indagati per ricettazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 – Custodivano un vero e proprio ‘tesoro’ composto da oro, gioielli e orologi di valore di probabile provenienza illecita, in particolare furti in abitazione. Per questo, la polizia ha indagato per ricettazione un cittadino peruviano di 58 anni e due cittadini egiziani di 61 e 56 anni. La scoperta degli agenti della sezione criminalità straniera della squadra mobile milanese è avvenuta il 5 ottobre scorso, quando, nel corso di un servizio di contrasto ai reati predatori, in via Litta Modignani, i poliziotti hanno notato due soggetti scambiarsi qualcosa in modo sospetto, decidendo pertanto di sottoporli a controllo. Uno dei due, un cittadino egiziano, è stato fermato e trovato in possesso di diversi preziosi di cui non ha saputo giustificare la provenienza e pertanto sono stati sequestrati. Ilgiorno.it - Oro, gioielli e orologi rubati: la polizia trova e sequestra un ‘tesoro’ da un milione di euro. Tre indagati per ricettazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 – Custodivano un vero e propriocomposto da oro,di valore di probabile provenienza illecita, in particolare furti in abitazione. Per questo, laha indagato perun cittadino peruviano di 58 anni e due cittadini egiziani di 61 e 56 anni. La scoperta degli agenti della sezione criminalità straniera della squadra mobile milanese è avvenuta il 5 ottobre scorso, quando, nel corso di un servizio di contrasto ai reati predatori, in via Litta Modignani, i poliziotti hanno notato due soggetti scambiarsi qualcosa in modo sospetto, decidendo pertanto di sottoporli a controllo. Uno dei due, un cittadino egiziano, è stato fermato eto in possesso di diversi preziosi di cui non ha saputo giustificare la provenienza e pertanto sono statiti.

