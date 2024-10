Operazione della polizia: sequestrato appartamento a Lido Tre Archi per legami con lo spaccio (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel quartiere Lido Tre Archi, la polizia di Stato ha avviato un’importante Operazione contro la criminalità, culminata nel sequestro di un appartamento che si sospetta sia stato acquistato con proventi derivanti dallo spaccio di droga. Questo intervento, considerato un “schiaffo patrimoniale” ai clan locali, si inserisce in un contesto di crescente combattimento alle attività illecite che da anni affliggono la zona, rendendo Lido Tre Archi una base operativa per il traffico di sostanze stupefacenti. L’azione è stata coordinata dal Tribunale di Ancona, su proposta del Questore di Fermo, a testimonianza dell’impegno delle autorità nel contrastare la criminalità organizzata. Il sequestro dell’appartamento e la figura centrale La misura di sequestro riguarda un appartamento ritenuto di proprietà, anche se formalmente intestato ai genitori della destinataria. Gaeta.it - Operazione della polizia: sequestrato appartamento a Lido Tre Archi per legami con lo spaccio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel quartiereTre, ladi Stato ha avviato un’importantecontro la criminalità, culminata nel sequestro di unche si sospetta sia stato acquistato con proventi derivanti dallodi droga. Questo intervento, considerato un “schiaffo patrimoniale” ai clan locali, si inserisce in un contesto di crescente combattimento alle attività illecite che da anni affliggono la zona, rendendoTreuna base operativa per il traffico di sostanze stupefacenti. L’azione è stata coordinata dal Tribunale di Ancona, su proposta del Questore di Fermo, a testimonianza dell’impegno delle autorità nel contrastare la criminalità organizzata. Il sequestro dell’e la figura centrale La misura di sequestro riguarda unritenuto di proprietà, anche se formalmente intestato ai genitoridestinataria.

