Nominata la commissaria Elezioni forse già ad aprile

Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia ha provveduto a sospendere il Consiglio comunale e a nominare il viceprefetto a riposo Francesca Iacontini commissaria per la provvisoria amministrazione dell'ente. Al voto si potrebbe andare già ad aprile. "La comunità di Opera accoglie con grande fiducia e speranza la nomina della dottoressa Iacontini a commissario prefettizio. A lei spetta il delicato compito di prendere in mano le redini di un'amministrazione bloccata da ormai tre anni, durante i quali il nostro paese ha subìto una significativa paralisi in diversi ambiti cruciali – spiega Ettore Fusco, capogruppo del centrodestra operese –. Tra le principali criticità, si segnalano le mancate manutenzioni nelle scuole, un settore di vitale importanza per la sicurezza e il benessere dei nostri giovani.

