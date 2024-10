Napoli Basket, Jordan Hall escluso dall'attività della prima squadra: la nota della società (Di martedì 15 ottobre 2024) L'inizio di campionato difficile del Napoli Basket, con tre sconfitte nelle prime tre partite contro Pistoia, Trieste e Sassari, sortisce i primi effetti.Il primo a 'pagare' le prestazioni non brillanti è Jordan Hall. Il cestista americano, ex San Antonio Spurs, è stato, infatti, escluso Napolitoday.it - Napoli Basket, Jordan Hall escluso dall'attività della prima squadra: la nota della società Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'inizio di campionato difficile del, con tre sconfitte nelle prime tre partite contro Pistoia, Trieste e Sassari, sortisce i primi effetti.Il primo a 'pagare' le prestazioni non brillanti è. Il cestista americano, ex San Antonio Spurs, è stato, infatti,

Basket - Serie A1 : Napoli esclude Jordan Hall dalla prima squadra per motivi tecnici - LA NOTA UFFICIALE DI NAPOLI BASKET The post Basket, Serie A1: Napoli esclude Jordan Hall dalla prima squadra per motivi tecnici appeared first on SportFace. Con una breve nota ufficiale la S. Quella napoletana è la sua prima esperienza in Europa, non certo partita con il piede giusto visti i 29 minuti giocati complessivamente nelle prime tre partite di campionato e i soli 2 punti messi a ... (Sportface.it)

Napoli Basket priva del play Pangos sconfitta a Sassari - S. S. Napoli Basket 94-76 (28-16, 22-22, 27-7, 17-31) Ancora una sconfitta per la S. Gli azzurri hanno perso in trasferta […]. Banco di Sardegna Sassari – S. Gli azzurri della Napoli Basket hanno perso in trasferta contro il Banco di Sardegna Sassari con il punteggio di 94-76. Napoli Basket nella terza giornata di campionato di serie A. (2anews.it)

Napoli Basket sconfitta a Sassari. Milicic : ”Ci vorranno cambiamenti drastici” - Manning jr trova 4 punti ed il primo quarto di chiude sul punteggio di 28-16 per Sassari. ” Banco di Sardegna Sassari – S. Sassari chiama dopo 4 minuti time out sul punteggio di 79-56. Il primo canestro lo trova Williams, ma il Banco di Sardegna aumenta ancora il suo vantaggio, e chiude il terzo periodo avanti di ben 32 lunghezze sul punteggio di 77-45. (Terzotemponapoli.com)