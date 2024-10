Meloni contro il M5S: “Se devo farmi spiegare le cose da voi mi dimetto”. E Conte attacca (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giorgia Meloni oggi in Senato a muso duro contro il M5S, che nelle repliche ha lanciato l'affondo ai grillini sul tema della transizione ecologica. "Se devo farmi spiegare cosa ho detto da un esponente del M5S, mi dimetto", le parole della premier in Aula, che in serata hanno suscitato la piccata reazione con Meloni contro il M5S: “Se devo farmi spiegare le cose da voi mi dimetto”. E Conte attacca L'Identità. Lidentita.it - Meloni contro il M5S: “Se devo farmi spiegare le cose da voi mi dimetto”. E Conte attacca Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giorgiaoggi in Senato a muso duroil M5S, che nelle repliche ha lanciato l'affondo ai grillini sul tema della transizione ecologica. "Secosa ho detto da un esponente del M5S, mi", le parole della premier in Aula, che in serata hanno suscitato la piccata reazione conil M5S: “Seleda voi mi”. EL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni contro il M5S : “Se devo farmi spiegare le cose da voi mi dimetto”. E Conte attacca - ", le parole della premier in […]. . "Se devo farmi spiegare cosa ho detto da un esponente del M5S, mi dimetto. L'ironia della premier in Senato, la risposta del leader pentastellato alla Camera Giorgia Meloni oggi in Senato a muso duro contro il M5S, che nelle repliche ha lanciato l'affondo ai grillini sul tema della transizione ecologica. (Sbircialanotizia.it)

Meloni e Conte si sfidano in Senato : scontro acceso sulla transizione ecologica - Secondo lui, i dati sulle rapine e i crimini in aumento nel paese evidenzierebbero l’inefficacia delle politiche messe in atto dal governo attuale. L’accesa discussione ha evidenziato le tensioni esistenti tra il governo e il Movimento 5 Stelle, un settore già ben noto per le polemiche e gli scontri ideologici. (Gaeta.it)

Scontro tra Meloni e M5s : “Il giorno che mi faccio spiegare da voi cosa ho detto - mi dimetto” - Meloni: “Da Israele atteggiamento inaccettabile, andrò in Libano. "I soldi li avete sprecati tutti voi, con il Superbonus, vi prego ci vuole veramente coraggio", ha quindi concluso il capo del governo. "E comunque – ha continuato la premier – temo che non vi aiuterebbe. . "Non so se lei ha capito o sta strumentalizzando. (Quotidiano.net)