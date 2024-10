Megalopolis, recensione: l’ipnotico casino di Francis Ford Coppola (Di martedì 15 ottobre 2024) La nostra recensione di Megalopolis, attesissima opera magna di Francis Ford Coppola con Adam Driver protagonista, già passato per Cannes e ora alla Festa del Cinema di Roma: un delirio ipnotico denso e stratificato, complesso e ambizioso, labirintico ed estenuante Megalopolis era il film che Francis Ford Coppola sognava, bramava da una vita. La sua opera magna, passata a Cannes con una spaccatura nettissima, il suo lavoro più autarchico, visionari, ambizioso, ipnotico e delirante. Una pellicola la cui complessità necessita più visioni, poiché al di là dei limiti di scrittura, delle incongruenze e degli eccessi di formalismo e di citazionismo è innegabile come il grande cineasta italoamericano abbia partorito una riflessione potente sul tempo, sul rapporto tra uomo e mortalità e sulla redenzione attraverso l’amore. .com - Megalopolis, recensione: l’ipnotico casino di Francis Ford Coppola Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) La nostradi, attesissima opera magna dicon Adam Driver protagonista, già passato per Cannes e ora alla Festa del Cinema di Roma: un delirio ipnotico denso e stratificato, complesso e ambizioso, labirintico ed estenuanteera il film chesognava, bramava da una vita. La sua opera magna, passata a Cannes con una spaccatura nettissima, il suo lavoro più autarchico, visionari, ambizioso, ipnotico e delirante. Una pellicola la cui complessità necessita più visioni, poiché al di là dei limiti di scrittura, delle incongruenze e degli eccessi di formalismo e di citazionismo è innegabile come il grande cineasta italoamericano abbia partorito una riflessione potente sul tempo, sul rapporto tra uomo e mortalità e sulla redenzione attraverso l’amore.

